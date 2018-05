Los empresarios piden suprimir el impuesto de Patrimonio y rebajar Sociedades

Me parece bien las dos cosas.



Si no hay empresas no hay trabajo.



Y ya está bien de pagar impuestos todos los años por lo mismo y por lo que ya se pagó cuando se ganó.



Lo que hay que hacer es reducir el gasto. Nos sobran infinidad de políticos, funcionarios, sindicalistas, contratados a dedo, etc., etc., que no aportan nada y cobran de nuestros impuestos.