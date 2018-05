330 43

Rajoy mantiene su "compromiso" de convocar el consejo de política fiscal este mes y celebrar el debate del estado de la nación en junio

23/05/2018 - 21:18

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reafirmó este miércoles su "compromiso" de convocar en mayo el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.

En la rueda de prensa posterior a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 en el Congreso de los Diputados, que ahora pasa a tramitarse en el Senado, Rajoy aseguró que su intención es reunir al CPFF en mayo porque "es el compromiso al que hemos llegado".

"No sé si habrá razón técnica que aconseje retrasarlo, pero no me consta", agregó sobre este punto, insistiendo en que "se mantiene el compromiso de reunirlo este mes".

ESTADO DE LA NACIÓN

Por otra parte, el presidente del Gobierno indicó que le gustaría celebrar en junio el Debate sobre el Estado de la Nación. Sobre esta cuestión explicó que se dirigirá al resto de grupos políticos para acordarlo "con un mínimo de entendimiento en próximas fechas".

"Me gustaría que fuera en junio y sobre todo ahora que se han aprobado en el Congreso los Presupuestos", añadió.

