PNV ayuda al PP a aprobar los PGE "por responsabilidad" y porque contribuirá al levantamiento del 155

Aquellos que dicen que es por dinero, aciertan, es logico pero mezclar eso con que Euskadi tiene privilegios y que tienen miedo de que vuele la autonomia que me expliquen en que parte de la constitución NO ESTA RECOGIDO EL CONCIERTO VASCO ¿o es que la constitucion es buena para unas cosas y otras que no nos gustan no tanto? en fin, y lo de que ciudadanos quiere quitar los "privilegios" de Euskadi sabe bien que no puede y no va a poder ¿porque no propone lo mismo para todos los demas? en fin, es decir chorradas y no parar.