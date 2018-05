Montoro propone a las CCAA crear un fondo de reserva para sanidad y educación

Fondos de reserva ? Pero de dónde vamos a sacar tanto dinero si no hay trabajo para nadie y por lo tanto no se cotiza en la deseable cantidad. Ahorrar para las pensiones, ahorrar para la sanidad, ahorrar para la educación, pago a los parados, pago a los intereses de la infinita deuda, pago a los funcionarios. No sé qué clase de cuentas echa esta gente.