Bruselas avala los Presupuestos de 2018, pero avisa que España no cumplirá la meta de déficit

Tengo cuarenta años y aunque trabajo no puedo independizarme con mi bajo salario y vivo con mis padres, mis amigos también están igual que yo, con bajos salarios sin poder independizarse y viviendo con sus padres. Para el bar si que hay dinero, luego que los bares están llenos, pero eso no significa que no haya una crisis. Los bares están llenos de gente que vive con sus padres o que cobra una ayuda social.