El PNV justificará su 'sí' a los Presupuestos con la revalorización de las pensiones

Los presupuestos con las presiones de varios tienen puntos positivos, mejora de salarios FFAAs, mejora de pensiones, mejora inversiones, reduccion IRPF para rentas bajas, etc etc. Tienen que ser aprobado sin dudar por mayoria de PP, Cs, PNV, CC. No se entiene que los rechace el PSOE mas que por su politica de enfrentamiento con Rajoy, dejando al lado a los ciuadadanos. Podemos ERC y PdeCat ya se sabe que no gestionan solo intentan destruir riqueza y crear miseria.