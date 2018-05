Montoro subirá el tipo que cobra a las autonomías para 'echarlas' del FLA

La propuesta de Monotoro, subir el tipo que cobra a las Autononuestras para cargarse el FLA, tiene graves defectos de fondo y funcionamiento. Primero, sirve a los intereses del cártel financiero, que no querrá perder la oportunidad de prestar a un mercado tan jugoso, luego, no define qué parte de los impuestos que cobran directamente las entidades locales, deberían cobrar todo, se enviaría a un, digamos: 'Fondo de cohesión o solidaridad', que, ese sí, podría administrarse desde el ministerio, en Madrid o Tudela, da igual. Si el estado madrileñista no va a mantener algo así como la ‘hucha del INSS’ a otros efectos, sobraría una buena parte de los impuestos que imponen.



El IP impuesto del patrimonio, el de sucesiones, que es un engaño poner en el mismo saco con el de donaciones, son impuestos confiscatorios, el IDEC, impuesto a depósitos en entidades de crédito, es todavía más groseramente antijurídico. El juego es un ingreso, las pocas veces que alguien gana algo, pero si le quieren aplicar cosas al estilo IVA sanguinario para: ‘Artículos de lujo’, como que da lo mismo.



Los que okupan el estado han encontrado una mina de oro en la que saciar su avidez de lujo, ociosidad, y arbitrariedad constante, en la tradición celtibérica de la confianza en lo colectivo y las tareas comunitarias; el canalla golpe de estado de 1.700, cuya cabecilla mantienen, porque les sirve, en un apellido Borbón cuya línea masculina concluyó en Carlos cuartos, en realidad serían Sutton, o algo más cutre, evidencia su tiranía y despotismo. La jornada laboral del funcionariado se emplea en buena parte en pasarse papeles uno/as a otro/as, sobre asuntos que no les competen, en la seguridad de que si las protestas arrecian, las fuerzas públicas, que fuera de ese empleo tienen poco que hacer, acatarán toda instrucción que reciban, tipo la de ‘Casas Viejas’ (Sevilla), aunque los tiempos no lo permiten en aquella forma brutal.



Que se dediquen litros de tinta a que los capitostes de ‘jodemos’, se han hipotecado para un chalet en la sierra madrileña, subrayando que ese era el deseo de la gente bien hace unas décadas, da igual, hace más tiempo, el deseo era tener una casa de veraneo en Carabachel, prueba que se distrae la atención del contribuyente, para que no mire el latrocinio cotidiano, y se enfurezca con el chocolate del loro, aparentando que haya libertades y participación.



Si el estado madrileñista prestaba a las autononuestras, será porque tenía ese dinero, si es que no lo pedía prestado a la banca internacional, no sé si pedir prestado para prestar a terceros es común, por supuesto, eso hacen los bancos comerciales con el Banco central Europeo, así, si la hacienda pública deja de prestar a los organismos locales, pero pueden financiarse directamente en el BCE, se ahorran un intermediario muy oneroso y muy insufrible, porque hace como la del zurrón del gofio, que lo trae allí, y el que quiera gofio se lo pide a sí. Vamos, Montoro se quiere quedar de cabo furriel, el que repartía los chuscos en la mili, que la función del ‘diaconado’ no era repartir, sino obtener los recursos, como hacen los aprovisionadores de buques. ¡Cada día más tropieros!