Hacienda plantea una quita a la griega a las CCAA a cambio de salir al mercado para financiarse

Lo dije el año pasado, Montoro va hacer una quita de deuda a las CCAA por el simple hecho de evitar que se forme un lio social.



Pero montoro no cuenta con que las CCAA ir a financiarse en el mercado puede salir muy caro, por tener constantemente deficit y mayor cada año, teniendo en cuenta que no reducen gastos nunca las CCAA solo pedir mas dinero sin ajuste eso no es viable; por lo que seguro le pediran mas seciones de IVA e impuestos.