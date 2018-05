Trump quiere más cosas de la UE para retirar los aranceles

Que bien se lo pasan los negociadores ... pese a saber que lo que es imperturbable para Trump es su compromiso de que los trabajadores del sector del acero y del aluminio en EE.UU van a acabar teniendo más faena SI ... o SI!



Busquen en Internet las fotos o los videos del día en que se firmó ese decreto (marzo de los corrientes) y fijense en los brazos del grueso de los curritos del sector! Cómo para decirles ahora que donde dije que si, ahora va a ser que si ... pero no. Ni de coña. ;-)



EE.UU. quiere cuotas y cuotas que se van a implantarse. Trump se juego no muchas ... si no todas las posibilidades de tener un Congreso con el que pueda hacer algo en los siguientes dos años.