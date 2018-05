330 43

Economía.- (Ampl.) Sordo y Alvarez avisan a la CEOE de que "no vale cualquier acuerdo salarial ni dar un portazo"

Los asistentes claman por la convocatoria de una huelga general

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Alvarez, han advertido este martes a CEOE y Cepyme de que "no Vale (VALE5.BR )(VALE3.BR )cualquier acuerdo" de negociación colectiva "ni dar un portazo" a la negociación.

Antes del arranque de la concentración de los sindicatos frente a la sede de las organizaciones empresariales, los líderes sindicales han asegurado que la negociación de los salarios o acaba en acuerdo o habrá conflicto, pero lo que no habrá será un "desacuerdo pacífico".

"No va a acabar sencillamente sin acuerdo, va a acabar con movilizaciones hasta que finalmente la patronal se siente en una mesa y sea capaz de entender cuál es la situación real que vive nuestro país. O hay acuerdo o va a haber conflicto", ha subrayado Alvarez.

"Tenemos voluntad de apostar por un acuerdo. Estamos a tiempo porque estamos mandando directrices para un Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva para los próximos dos años", ha indicado el líder de CC.OO., Unai Sordo, que también ha dejado claro que el acuerdo tiene que situar una dinámica de recuperación salarial permanente en el país y que permita la recuperación de poder adquisitivo.

Alvarez, por su parte, ha puesto de relieve que la patronal tiene que ser consciente de que "por muchas tretas que utilice finalmente se va a encontrar con la realidad pura y dura", que es que los trabajadores no están dispuestos a que los convenios colectivos estén "vacíos de contenido" y que la negociación no sea un instrumento para repartir la riqueza que se ha generado en los últimos años y que no se ha distribuido.

Sobre el comunicado emitido ayer por la patronal, en el que acusaba a los sindicatos de buscar "cualquier excusa" para romper la negociación, Sordo ha afirmado que la confederación que lidera Juan Rosell se dedica a "utilizar la estrategia del calamar", que consiste en "expulsar tinta para confundir al país y así huir de las responsabilidades que tiene para que los salarios suban de manera generalizada".

"Expulsa tinta porque miente cuando dice que la negociación no se desbloquea por la intransigencia de los sindicatos", ha insistido Sordo, a lo que Alvarez ha añadido una petición a la patronal para que "deje de equivocarse" y "haga frente a sus responsabilidades".

En esta línea, Alvarez ha apuntado que la patronal debería explicar a qué se refiere en su propuesta cuando habla de que los salarios más bajos van a subir más. "¿Qué es más para ellos?", cuestionaba Alvarez, tras destacar que la subida máxima del 2% que plantea la patronal en un salario de 750 euros supondría un aumento de sólo 15 euros, subida que, en su opinión, no tiene "ninguna relación" con la situación actual de carestía de la vida.

Sordo también ha hecho hincapié en que el país cuenta con una situación macroeconómica que puede permitir "sobradamente" subir los salarios. "No es verdad que no haya dinero para subir los salarios y no es verdad que ello suponga un problema económico para las empresas", ha apostillado.

Asimismo, tanto Sordo como Alvarez han recordado que hay que subir los salarios mínimos y han afirmado que alcanzar un salario mínimo de convenio de 1.000 euros es "perfectamente posible" y se puede hacer "si hay voluntad".

Por último, han señalado que lo que quieren es que la patronal sea consciente de que los cambios legislativos tendrían que venir de la mano de las propuestas que se hagan en el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva.

"Este es el compromiso de las organizaciones sindicales y lo vamos a llevar adelante", ha añadido Alvarez. Además, Sordo y Alvarez han insistido en que la patronal debe ser consciente de que la negociación no acaba con un "hasta luego". Asimismo, han anunciado que continuarán con las movilizaciones el próximo día 16 de junio.

CONCENTRACIONES EN TODA ESPAÑA

Miles de personas, según las organizaciones sindicales, se han concentrado frente a la sede de la CEOE y Cepyme en Madrid y han salido a la calle en más de 50 ciudades de España para protestar por la situación actual de los salarios y la negociación colectiva.

En el encuentro de la capital han participado, además de los secretarios generales de CC.OO. y UGT, los líderes sindicales de Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reíllo, además de varios representares sindicales de diferentes empresas y sectores.

Durante la concentración, se han podido leer pancartas con lemas como "No somos esclavos somos profesionales" o "Sector feminizado, sector precarizado". Además, ha habido un clamor por la negociación colectiva y por una huelga general.

De hecho, durante su intervención el líder sindical de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo, ha asegurado que "si hay que ir a huelga, se irá" para alcanzar un acuerdo justo de subida de salarios. Tras estas declaraciones, las centenares de personas que se han manifestado frente a la patronal han pedido a toda voz que se convoque una huelga general.

Reíllo, sobre el comunicado de ayer de la patronal, también ha asegurado que la CEOE "no quiere llegar a un acuerdo", porque, según su opinión, con la publicación de este comunicado lo que han hecho es "prácticamente romper la negociación".

Por su parte, el representante de CC.OO. de la Comunidad de Madrid, Jaime Cedrún, ha pedido a la CEOE "menos cuentos y más cuentas". Además, ha pedido a la patronal madrileña (CEIM) que ayude a subir los salarios y a que haya un salario de convenio superior a 1.000 euros.

"Le pido a CEIM que, como miembro de la CEOE apueste por un acuerdo en el que se garantice la recuperación del poder adquisitivo y se cree empleo", ha añadido Cedrún, tras afirmar que lo que quieren los sindicatos es "sentarse y arreglar esta situación".

