Tensión en el Congreso con una dimisión en el ambiente y a horas del 'sí' del PNV a los Presupuestos

¿Porqué no lo encarcelan como a los Consellers del Govern de Cataluña?



¿Con éste no hay riesgo de fuga?



Me dicen que es del PP y que en España no todos somos iguales ante la ley.



La policía ha entrado 40 veces en las sedes de la Generalitat. ¿Cuando entrará en la del PP? ¿No ve indicios de delitos?



Me dicen que se pide por carta que entreguen los ordenadores de Bárcenas, les quitan el disco duro y listo.



Así funciona España



¿Alguien se puede imaginar porqué Cataluña se quiere marchar?