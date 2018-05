El Banco de España 'dispara' al Gobierno: hay demasiados beneficios fiscales

Que sinverguenzas que son todos los que pasan por la direccion del Banco de España. Eso que se lo ha ordenado el Sr. Gangoy que salga ahora haciendo de mamporrero.



Acaso ¿no hay demasiados corruptos? , ¿acaso no hay demasiados sinverguenzas en la politica?, ¿acaso no hay demasiadas autonomias?, acaso no hay chorizos hasta debajo de las baldosas que cualquier partido?, buen hombre vayase vd. a pasturar cabras si no sabe hacer su trabajo sin que se lo ordene un amigo de la corrupción.