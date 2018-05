800 533

Sordo y Álvarez amenazan a la CEOE: este año "no habrá desacuerdo pacífico"

Madrid, 22 may (EFE).- Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han avisado a la patronal de que el objetivo de los sindicatos es lograr un pacto salarial que suponga un reparto de la riqueza, pero que "no aceptarán cualquier acuerdo ni un portazo. No habrá un desacuerdo pacífico".

Durante la concentración de hoy a las puertas de la sede de la CEOE en Madrid, los líderes de las centrales han manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo para los próximos dos años y medio que conlleve una dinámica de recuperación salarial permanente, y han amenazado con más conflictividad en caso de no cerrarlo.

Con pancartas en las que se podía leer "no somos esclavos, somos profesionales" y al grito de "huelga general", miles de personas se han congregado ante la sede de la patronal española y de la madrileña (CEIM) exigiendo salarios "dignos".

Tal y como ha denunciado Sordo, la patronal está llevando a cabo "la estrategia del calamar", porque "miente" y expulsa tinta para confundir al país huyendo así de la responsabilidad que tiene para que los salarios suban, mientras que atribuye el bloqueo de la negociación "a la intransigencia de los sindicatos".

Por su parte, Álvarez ha asegurado que, de no lograrse un acuerdo, habrá movilizaciones "hasta que finalmente se sienten en una mesa y sean capaces de entender cuál es la situación real que se vive en nuestro país".

Así, ha anunciado que el 16 de junio "continuamos" y ha reclamado a la CEOE que sea consciente que "esto no acaba con un hasta luego, acaba con un acuerdo y con una subida de los salarios de acuerdo con la riqueza de nuestro país".

"La patronal tiene que ser consciente de que por muchas tretas que utilice finalmente se va a encontrar con la realidad pura y dura", ha dicho Álvarez, que es que España "es un país que crece, en el que unos pocos están ganando mucho dinero, en el que cientos de miles de personas tienen unos salarios de miseria, indignos".

Las negociaciones de subida salarial está enrocada entre CEOE y los sindicatos, con posturas que oscilan entre un aumento de hasta un 2 %, más un alza adicional (que podría ser de 1 punto), de la parte empresarial, y un alza de un 3,1 %, con un salario mínimo de 1.000 euros y una cláusula de garantía salarial del lado sindical.

En un comunicado, la patronal indicaba ayer que los salarios más bajos subirían con más fuerza que el resto, algo que ha sido criticado por Álvarez, ya que apenas supondría una mejora de 15 euros para un sueldo de 750 euros mensuales.

Sordo ha añadido además que la propuesta de la CEOE supone una subida desde el 0 %, es decir, que puede ser del 0,1 % y ha dejado claro que el alza salarial debe estar "netamente por encima de la inflación".

Los convenios deben tener aumentos salariales "de choque", situando los más bajos en los 1.000 euros y que permitan recuperar poder adquisitivo teniendo en cuenta también la productividad, ha dicho Álvarez, algo en lo que ha coincidido Sordo.

"No es verdad que no haya dinero para subir los salarios ni que ello suponga un problema económico para empresas", ha dicho Sordo, porque ganan 36.000 millones de euros más que antes de la crisis y reparten dividendos por 17.000 millones más, mientras que la remuneración de los asalariados ha caído en 10.000 millones.

"No es de recibo que produzcan más bienes y servicios que en 2008 y solo se haya recuperado el 43 % de las horas trabajadas, cuando ni siquiera hay los 20 millones de ocupados", ha denunciado Sordo.

Además, ha añadido que subir los salarios no sólo responde a un asunto de "justicia social", sino de "eficacia económica", porque España "está condenada al fracaso" si fía el crecimiento al precio del petróleo, la política monetaria y el precio de dinero.

