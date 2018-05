330 43

Ccoo y ugt avisan a la patronal: "o acuerdo de subida salarial o conflicto, no habrá desacuerdo pacífico"

22/05/2018 - 12:03

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

Los secretarios generales de CCOO y UGT advirtieron hoy a las patronales CEOE y Cepyme de que si no se avienen a un acuerdo para impulsar la subida de los salarios en los convenios colectivos, tendrán un "conflicto 'in crescendo'" y no habrá "desacuerdo Pacifico (PACIFICO.8 ).

Unai Sordo y Pepe Álvarez participaron en las concentraciones que sus organizaciones convocaron ante las sedes de las patronales para reclamar que el crecimiento económico y los beneficios empresariales tras la crisis reviertan sobre los trabajadores.

El líder de UGT reclamó a las patronales que acepten unos aumentos salariales "de choque" que permitan a los trabajadores una recuperación real del poder adquisitivo. De lo contrario, avisó Álvarez, "esto no acabará simplemente sin acuerdo como el año pasado; habrá movilizaciones hasta que se sienten en una mesa y sean capaces de entender la situación que se vive en nuestro país, que crece y donde unos pocos están ganando mucho dinero mientras cientos de miles de personas tienen salarios de miseria".

Unai Sordo acusó a la CEOE de estar usando la "estrategia del calamar", "expulsando tinta al mentir diciendo que la subida salarial no se desbloquea por la intransigencia de los sindicatos".

Según el responsable de CCCO, no es verdad que la CEOE haya ofrecido una subida del 2%. "Hablan de una subida de 'hasta el 2%', que también puede ser del 0,2%", afirmó Sordo.

En su opinión, este país tiene ahora una situación macroeconómica "en la que se puede permitir sobradamente subir los salarios". "Las empresas en España ya ganan 36.000 millones más que antes de la crisis, reparten dividendos de 17.000 millones más que antes de la crisis, y, sin embargo, la remuneración de las personas asalariadas ha caído en 10.000 millones", denunció.

Sordo recalcó que los sindicatos están por un acuerdo de negociación colectiva que traiga una recuperación salarial permanente durante los dos próximos años y medio. "Estamos por el acuerdo, pero no nos va a valer cualquier acuerdo. CEOE y Cepyme tienen que saber que o hay acuerdo o hay conflicto, no va a haber un desacuerdo pacífico. Tienen que bajarse del burro y no plantear subidas salariales que hoy, tal y como están planteadas, conllevarían seguir perdiendo poder adquisitivo. Si no hay acuerdo, el conflicto va a ser 'in crescendo' y no nos vamos a retirar de la mesa de forma pacífica".

