Economía.-(AMP) El Gobierno llevará al Congreso el proyecto Mifid II en julio y en un mes abrirá la consulta del sandbox

Escolano dice que el Gobierno tiene "importantes novedades" en cuanto a la reforma de las cajas rurales

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, ha afirmado que el Gobierno llevará al Congreso el proyecto de ley de Mifid II el próximo mes de julio y en un plazo de un mes someterá a consulta pública el texto sobre la creación de un 'sandbox' regulatorio para el sector financiero.

Durante la apertura del 25 Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, ABC y la Sociedad de Tasación, el titular de la cartera económica del Ejecutivo se ha referido a la trasposición al ordenamiento jurídico español de la directiva Mifid II y ha apuntado que el Gobierno quiere "acelerar el proceso" de su aprobación "lo más posible".

Por otra parte, ha adelantado que el texto de creación del 'sandbox' regulatorio --un laboratorio de pruebas de regulación para las fintech en un entorno controlado por los supervisores-- redactado por el Tesoro se someterá a consulta pública en cuatro semanas.

"Las garantías para los clientes reales que puedan participar siempre serán máximas, dado que las empresas estarán sometidas en todo momento al seguimiento de los supervisores", ha explicado Escolano.

En cuanto a la aprobación del proyecto de ley de crédito inmobiliario, actualmente en debate en el Congreso, el ministro ha instado a los grupos parlamentarios a que trabajen en este proyecto "desde la prudencia, pero también desde la ambición" para que se apruebe "a la mayor brevedad posible"

Para Escolano, el proceso de reestructuración y de saneamiento del sistema ha permitido que el sector financiero, "en vez de ser un problema, se esté convirtiendo en una palanca de crecimiento".

REFORMA DE LAS CAJAS RURALES

Por otra parte, en declaraciones a los medios tras su intervención en el evento, Escolano ha explicado que el Gobierno tiene "importantes novedades" en cuanto a la reforma de las cajas rurales, que estarán listas "de forma inminente", dado que están incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

"Estamos plenamente dispuestos a continuar impulsándolas durante esta legislatura", ha apuntado el ministro, que considera a este sector "importante en la provisión de crédito", especialmente al sector agrario.

"Creo que las cajas rurales tienen un lugar importante en la economía española y estamos dispuestos a seguir avanzando en el marco de esta legislatura", ha reiterado el titular de la cartera económica.

Por su parte, el presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz, ha puesto en valor que la banca ha acometido el "proceso de reestructuración más profundo de los que han tenido lugar en Europa", aunque ha señalado que la rentabilidad "sigue siendo un tema difícil de gestionar". Además, Ruiz ha explicado que el sector "ha sufrido mucho a consecuencia de la crisis" en cuanto a su reputación, que actualmente "está por debajo de lo que debería ser".

En cuanto a los nuevos competidores del sector financiero, Ruiz ha subrayado que "no es admisible que bajo el paraguas de las nuevas tecnologías haya competidores que no lo estén haciendo con las mismas condiciones" que las entidades tradicionales, porque "el efecto no solo llegará a las industrias afectadas, sino también a la sociedad".

