Afiliados no es igual que COTIZANTES. Muchos se afilian para tener paguitas o sanidad como: Residente en España, perceptor de prestaciones, no contributivas, rentas de inserción o paguitas by the face, etc.



Mientras los NACIONALES pasando calamidades y fritos a impuestos. Ni las pensiones ganadas a pulso por interminables años de cotización tenemos garantizadas.