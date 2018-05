El PNV votará 'sí' a los Presupuestos, pese a que el 155 continúe aún vigente

Yo no la veo tan claro. Yo, si fuese Torra no tendría ningún interés en nombrar a consejeros libres de causas judiciales para facilitar levantamiento del 155 y, por lo tanto, el apoyo del PNV a los PGE. Más bien tendría todo el interés del mundo en que la bronca siguiese, siguiese el 155 y por lo tanto, que no hubiese nuevos PGE y eso le hiciese daño al PP. Luego, pasadoel plazo de aprobación de los PGE, podría pensarse en otra cosa. Pero lo que es claro es que el PNV ha dicho que con el 155 en vigor no va apoyar los PGE. Otra cosa es que al elEconomista le interese presionar al PNV. Pero no creo que sirva de mucho.