Economía.- Marín Quemada afirma que la "resistencia numantina" no es la mejor receta ante empresas como Uber o Airbnb

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha descartado que se prohíban las nuevas empresas tecnológicas surgidas en los últimos años, como Uber, Cabify o Airbnb, y ha asegurado que para hacer frente al impacto que puedan tener en la economía "la receta no es la resistencia numantina y el no pasarán".

En una entrevista concedida a 'Actualidad Económica', Marín Quemada ha señalado que, en un momento en que la digitalización está "transformando las relaciones entre las personas y las empresas", la prohibición de nuevos actores "tiene muy poco mérito intelectual".

En este sentido, apunta que, mientras que en Asia se defienden de Uber y de Airbnb creando empresas similares a nivel local, en España se ha optado por prohibir. "Es lo que se le dice a un niño pequeño: no hagas esto, no hagas lo otro... Las sociedades maduras razonan, debaten, analizando los pros y los contras", agrega.

Asimismo, ha afirmado que no puede ser que las nuevas empresas no paguen impuestos o no respeten la legislación laboral, como se les ha acusado en algunas ocasiones, y esto de debe corregirse. "Pero la receta no es la resistencia numantina y el no pasarán, porque eso en el mejor de los casos únicamente va a retrasar lo inevitable", ha incidido.

En este contexto, Marín Quemada ha abogado por adaptarse y replantearse si los clientes se van porque no se les atiende como es debido o preguntarse si no se debería desarrollar una aplicación o facilitar el pago con tarjeta o móvil, entre otras medidas.

"Lo que no es de recibo es paralizar las ciudades y los aeropuertos y forzar al Gobierno a legislar barreras artificiales, como que los VTC deben ser grandes y oscuros. ¿Y por qué no pequeños y verdes? ¿No son para ir de un lado a otro? Obligarles a que usen gas tendría algún sentido, pero meterse en el color y las dimensiones es un disparate y las agencias no podemos compartirlo", ha agregado.

Por otro lado, Marín Quemada ha defendido también el trabajo realizado por la CNMC en los últimos años y ha asegurado que ha servido para que los mercados "funcionen mejor" y para que los españoles se hayan ahorrado unos 800 millones de euros cada uno de los últimos cuatro años, "y se trata de una cifra calculada usando una metodología conservadora".

