Ana Botín ve necesario "enamorar a los catalanes del proyecto español"

21/05/2018 - 11:33

Se confiesa feminista y afirma que cree en la discriminación positiva en las empresas para alcanzar la igualdad

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Santander, Ana Botín, ha afirmado que es "responsabilidad de todos" encontrar una solución a la crisis institucional de Cataluña y "volver a enamorar a todos los catalanes del proyecto español", que "es un gran proyecto".

"Creo que es una cuestión de trabajar juntos para encontrar esa manera de volver a atraer a todos los catalanes al proyecto de España", ha indicado durante una entrevista en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser la primera ejecutiva de Santander, para quien "hay más cosas que unen que que separan".

Para la presidenta de Santander, en Europa "hay que eliminar el riesgo soberano" y "sacarlo de la ecuación", algo que "solo se consigue compartiendo el riesgo en toda Europa, mutualizando la deuda".

No obstante, ha explicado que esto "también exige responsabilidad por parte de los países". "Lo que no podemos luego es no hacer lo comprometido, no seguir con las reformas. Hay que seguir profundizando en las reformas, que han sido casi todas ellas muy positivas", ha señalado Botín, para quien 'reforma' no es sinónimo de 'recorte'.

"El sistema funciona, pero hay que mejorarlo", ha reconocido, y ha añadido que "la educación no es todo, pero es casi todo" y supone "el mejor ascensor social".

En todo caso, Botín ha puesto en valor que "los españoles han hecho un enorme esfuerzo durante la crisis" y "España hoy es mucho más admirada fuera que dentro". Ve necesario realizar un "esfuerzo enorme" por parte de la sociedad para "que llegue a todos la recuperación", si bien "lo que ha conseguido España en los últimos años es algo admirable".

MISMAS REGLAS DE JUEGO

En este sentido, para la primera ejecutiva de la entidad, "no todas las instituciones financieras son iguales" y los bancos deben "perseguir un fin que no es solo generar beneficios".

En cuanto a las fintech, Botín se ha mostrado "firme defensora" de la innovación y el progreso y ha confesado que le "encanta" la competencia, pero siempre que sea justa.

Según ha dicho, es necesario llegar a una "nueva gobernanza" en el mundo, que implica que "la regulación y las normas deben estar pensadas en base a qué haces y no quién eres". "Si gestionas miles de datos la regulación debería ser la misma para cualquier empresa", ha apuntado.

"CREO EN LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA"

Botín, una de las dos únicas primeras ejecutivas del Ibex 35, ha explicado que se reúne habitualmente con otras mujeres para ver qué se hace en otras empresas en materia de igualdad de género y ha reconocido que cree "mucho" en la discriminación positiva.

"Creo mucho en la discriminación positiva y lo estamos practicando en el banco", ha señalado la primera ejecutiva de Santander, para quien "esto no se soluciona de un día para otro".

"Tenemos que conseguir que la manera de hacer las cosas también incorpore la manera de hacer las cosas de las mujeres, tenemos que estar más presentes en puestos directivos", ha indicado la presidenta de Santander, cuyo objetivo para 2025 es que el 30% de los puestos directivos estén ocupados por mujeres, que son ya el 35% de su consejo de administración.

"Las mujeres nos merecemos tener más sitio", ha apuntado Botín, que reconoce que "algo no funciona" cuando en su propio banco más de la mitad de la plantilla corresponde a mujeres, pero solamente el 20% está en puestos directivos.

La presidenta de Santander se ha confesado feminista, si bien ha explicado que hace diez años no hubiera pensado lo mismo. "Si me hubiera hecho esta pregunta hace diez años le hubiera dicho que no y hoy le digo que sí, porque al final me he ido dando cuenta de que existe discriminación y que las mujeres necesitan que les ayudemos, necesitamos ayuda, sobre todo de los hombres, que son los que mandan", ha dicho.

En su opinión, la igualdad es positiva para todos. "Como colectivo ganamos todos. Los hombres ganan si las mujeres tenemos más responsabilidad. Esto es un buen negocio. Es bueno para todos y hay que hacerlo, no tenemos opción", ha añadido.

