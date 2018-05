El auge populista frena el avance económico y la integración de Europa

En España somos simples, (la mayoría) pero el problema es que no nos quieren escuchar y al final tendrá que ser por las malas, por medio de partidos de ultra-derecha, como ocurrió en la WWII.



¿Alguno de ustedes ha leído "M* L*cha?



(Lo pongo así porque si no me lo censuran)



Ahora, piensen por un momento, sin prejuicios de colores políticos.



¿Dice alguna barbaridad? ¿Dice algo que cualquier español que aprecie su patria no piense?



Dejando de lado el "H*locuento" y sin entrar en si todo eso fue verdad o NO. ¿Tan malo es querer lo mejor para tu país y primero los de tu país?



Si sobra ya repartiremos entre el resto de continentes para que prosperen y no tengan que emigrar, pero si sobra. Si no hay ni para nosotros ¿que hacemos gastando más de un 10% del presupuesto en políticas sociales estériles?



El problema será cuando los sucesores de VOX, que si que serán extrema derecha real, lleguen al poder, ese será el problema y nos lo habremos ganado a pulso