Las pensiones del futuro, sostenibles solo con 10 millones más de cotizantes

Quizas....y solo digo quizás....además de cotizar también se debería tener uno o dos hijos. Tener o no tener hijos, tener uno, dos o tres hijos, es una decision muy personal y en la cual los gobernantes no deben tener nada que decir.....



Sin embargo, aquellos que deciden no tener hijos y hoy pagan las pensiones de los que hoy están jubilados, deberían entender que a futuro habrán menos currantes cotizando ....y habrán menos recursos para las pensiones.....ya, no solo por la caída en la tasa de natalidad, también por el dispendio y la corrupción....pero quizás los que no "contribuyen" trayendo hijos a este mundo, deberían considerar hacerse planes de pension privados y esperar poco o nada de la seguridad social.....quizás....solo digo quizás....igual se me escapa algún dato....