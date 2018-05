330 43

El PSOE busca salvar su enmienda vetada para derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones

18/05/2018 - 16:05

El PSOE ha registrado un escrito ante la Mesa del Congreso con el fin de intentar rescatar su enmienda al proyecto de Presupuestos de 2018 para derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones, excluida de la tramitación al haber sido vetada por el Gobierno.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

En concreto, este grupo parlamentario pide al órgano de gobierno de la Mesa que revoque el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Presupuestos, que avaló dicho veto, y acuerde su admisión a trámite antes del inicio del debate de Presupuestos previsto para este lunes, a partir de las 15 horas.

En su escrito, el PSOE recuerda la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón al Congreso frente al Gobierno y recalca que la potestad constitucional de vetar cualquier iniciativa que suponga un aumento del gasto o descenso de los ingresos "se ha de producir en relación con los ingresos y gastos del sector público estatal efectivamente reflejados en el Presupuesto".

En este sentido, señala que ello debe referirse al Presupuesto en vigor "en virtud del principio de anualidad presupuestaria, y nunca en relación a presupuestos futuros ni a meras hipótesis", y apunta que vetar iniciativas sin incidencia "real y efectiva" sobre las cuentas en vigor "supondría una interpretación extensiva de los límites contenidos en el artículo 134".

Por ello, considera que "es imposible que la supresión de este factor de sostenibilidad pueda generar aumento de crédito" en los términos reflejados por el Tribunal Constitucional en su sentencia --"incidencia sobre el Presupuesto real y efectiva", alude-- y, además, recuerda que existe un pacto entre el PP y el PNV para retrasar la aplicación de este factor.

EL PSOE PIDIÓ, SIN ÉXITO, UN INFORME JURÍDICO

Ya durante el debate de las enmiendas al proyecto de Presupuestos en la Comisión que ha tenido lugar esta semana el PSOE trató de abrir un debate específico sobre este veto tras conocer la decisión de la Mesa de avalarlo con los votos de PP y Ciudadanos.

Así, su portavoz ante el Pacto de Toledo, Mercè Perea, pidió la reconsideración de esta decisión, reclamó pedir un informe jurídico a los letrados, tal y como se realizó para examinar varios de los vetos emitidos del Gobierno, algunos de los cuales fueron posteriormente levantados tras estos informes.

Perea criticó que esta decisión no sólo "cercenaba el derecho" del PSOE, sino que especuló con que "pudiera a ser contrario a lo que ha declarado el Tribunal Constitucional". Sin embargo, el presidente de la comisión, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, alegó que esta cuestión no figuraba en el orden del día e instó a pedir este debate en la siguiente sesión de la Comisión. "Para modificar el orden del día hace falta, como sabe, la unanimidad de la Comisión y, desde luego, el voto de este presidente no lo tiene", zanjó.

