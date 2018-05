España prohibirá las bolsas de plástico en 2021 y las cobrará de forma obligatoria a partir del 1 de julio

Yo las echaré de menos.



Pero como el Dios-Político manda. Pues a jo... : a-jo y agua.



Acapararé un poco. Son muy útiles (y yo no las tiro más que donde se debe).







Es más, pienso que el plástico --correctamente usado-- ha hecho muchísimo más por la salubridad y asepsia de la humanidad, de lo que mucha gente piensa (o si no: piensen en los hospitales y el uso frecuente e imprescindible de los plásticos).







Y siendo un pelín vengativo, y para compensar:



--Tejerina: tú me quitas los plásticos... yo te quito el voto.



Saludos a todos.