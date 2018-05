El PP vasco apela a la "responsabilidad" del PNV y cree que los Presupuestos de 2018 se aprobarán la próxima semana

La parlamentaria del PP vasco Laura Garrido ha afirmado que "parece que el PNV va a actuar con responsabilidad" y que, finalmente, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente año van a ser aprobados la próxima semana en el Congreso, algo que, a su entender, "es una gran noticia". Los Presupuestos incluirán 50 millones más para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, la parlamentaria popular ha criticado que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, diga que la formación jeltzale "condiciona" las políticas del Gobierno del PP por su apoyo a los PGE, y le ha recordado que "él también va a aprobar los presupuestos como consecuencia de un pacto".

En este sentido, ha manifestado que, "si utilizamos ese argumento, diríamos que el señor Rivera condiciona la política de Mariano Rajoy". "Seguramente al señor Rivera no le gusta que haya otro partido, y también va a haber algunos otros, para sacar adelante los presupuestos, ya que, cuando no tienes mayoría, tienes que buscar el acuerdo. Por eso, parece que la próxima semana se van a aprobar los presupuestos, y eso es una gran noticia. Parece que el PNV va a actuar con responsabilidad", ha reiterado. ETA

Por otro lado, Laura Garrido ha afirmado que la operación "Zerga" desarrollada este pasado jueves por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional en la que intervinieron bienes de 50 condenados de ETA con deudas de alrededor de 8 millones de euros, es "una cuestión interna del poder judicial, y yo no vería más que eso".

"Había indemnizaciones pendientes que, según informaciones, había pagado el Gobierno. Pero, sabiendo que la situación de algunos presos que estuvieron en la cárcel ha cambiado y que es posible pagar las indemnizaciones, se han llevado a cabo esos embargos, conforme a la ley y para pagar cuentas pendientes con el Estado", ha explicado.

Así, ha destacado que "no va a haber impunidad" con los presos ETA, "como en su momento no se pagó precio político alguno", y que los presos "saben qué tienen que hacer, porque la política penitenciaria dice claramente cuáles son las condiciones para recibir beneficios."

Asimismo, la parlamentaria popular ha asegurado que el acto de Cambo en el que se visualizó la disolución de ETA fue "la confirmación de la derrota de ETA gracias a los recursos del Estado de Derecho", y ha recordado a las víctimas del terrorismo y el "terrible daño que ha quedado aquí".

"Ahora toca el relato, y el relato es que en el futuro no puede volver a ocurrir, que aquí no se puede matar a personas y utilizar el terrorismo por defender una idea. No podemos olvidar lo que ha sucedido", ha indicado.

