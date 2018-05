330 43

Economía.- Repsol cierra venta del 20% de Gas Natural a CVC y Alba por 3.816 millones y completa su salida de la gasista

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Repsol ha completado su salida del capital de Gas Natural Fenosa con el cierre de la venta de su participación del 20% en el capital de la gasista a Rioja Bidco Shareholdings, la sociedad controlada por fondos asesorados por CVC y participada por Corporación Financiera Alba, por un importe total de 3.816,31 millones de euros, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta manera, se completa el acuerdo que la petrolera alcanzó el pasado 22 de febrero con la sociedad controlada por CVC para la venta de su paquete de 200,85 millones de acciones de Gas Natural Fenosa a un precio de 19 euros por título. La operación supone unas plusvalías de unos 400 millones de euros para REPSOL (REP.MC )

El cierre de la operación estaba supeditado a la obtención de la autorización de las autoridades competentes en México, Corea del Sur, Japón y Alemania, así como a la no oposición, expresa o tácita, del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services Ltd., procesos que han sido cumplidos.

Además, existía la condición de la firma por Rioja Bidco Shareholdings de un contrato entre accionistas con Criteria Caixa y GIP III Canary, aunque la sociedad renunció a ella para proseguir con las negociaciones en busca de ese nuevo pacto accionarial en la gasista.

TRASPASO ACCIONARIAL.

Este traspaso en el accionariado de Gas Natural Fenosa, que deja así en manos de dos fondos de inversión el 40% de su capital, se produce en un momento de cambios en la gasista, que tras el relevo en su cúpula con el nombramiento de Francisco Reyés como presidente ejecutivo trabaja en un nuevo plan estratégico, que presentará a finales de junio.

Con el cierre de la operación, Criteria Caixa se mantiene como el principal accionista de Gas Natural Fenosa, con una participación del 24,4%, seguido ahora de CVC y GIP, que cuentan cada uno con el 20% del capital. Sonatrach es el cuarto máximo accionista con un 4%.

El fondo CVC es un clásico inversor en el mercado español, donde actualmente está presente en el capital de compañías como CLH, donde es el primer accionista con un 25%, Cortefiel, Deoleo o Vitalia Home, además de haber pasado por Abertis, El Arbol o el operador R, entre otras.

NUEVA ETAPA.

El cierre de la operación también abre una nueva etapa para Repsol, que con la salida del capital de la gasista pone fin a una relación que se remontaba a los años noventa.

El próximo 6 de junio, la petrolera presentará su nuevo plan estratégico, en el que definirá su 'hoja de ruta' para afrontar la transición energética y su nuevo ciclo de crecimiento sostenible a 2020.

La compañía ya ha señalado que los ingresos por la venta de su participación en Gas Natural Fenosa no tendrán por destino una gran adquisición.

El pasado mes de febrero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, justificó la salida de Gas Natural Fenosa por las limitaciones que representaba estar presente en su capital a la hora de abordar operaciones en el sector gasista, así como a la falta de expectativas de obtener grandes retornos en los próximos ejercicios.

A este respecto, Imaz subrayó que el destino del importe obtenido con la salida definitiva de Gas Natural Fenosa formará parte "de la estrategia" de la compañía, aunque precisó que la mayor parte de la reinversión de esos más de 3.800 millones de euros tendría como objetivo el crecimiento "orgánico".

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del ejercicio 2017, subrayó que la petrolera buscaría también oportunidades en negocios de gas y electricidad, pero con alta rentabilidad.



