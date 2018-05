330 43

El directorio del FMI abordará este viernes la situación de Argentina

18/05/2018 - 9:05

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene previsto mantener hoy una reunión "informal" para abordar la situación de Argentina, con la que mantiene negociaciones para el establecimiento de un programa de asistencia financiera.

WASHINGTON, 18 (EUROPA PRESS)

"Para el FMI son muy importantes las prioridades de Argentina", señalaba este jueves el portavoz de la institución internacional, Gerry Rice, subrayando que la entidad tratará de respaldar los esfuerzos del país en el sentido de lo que el Gobierno determine más útil y señalando que el impacto de la crisis del país austral por el momento "ha sido limitado".

En este sentido, Rice expresó el apoyo del FMI a los recientes comentarios de Mauricio Macri, señalando que estos demuestran que el Gobierno argentino reconoce los desafíos "centrales" que el país tiene por delante y su voluntad de afrontarlos.

"Estamos plenamente de acuerdo con lo que dijo Macri. Es un programa que pertenece enteramente a Argentina. El FMI tiene el papel de apoyar las prioridades argentinas", añadió.

Asimismo, el portavoz del FMI destacó que las autoridades argentinas han manejado de forma "acertada" algunos asuntos, expresando su confianza en que seguirán gestionando las dificultades de forma oportuna.

De hecho, subrayó que la actual situación de Argentina "es esencialmente distinta" a la de hace 15 o 20 años, mientras que el propio FMI también ha cambiado respecto de la institución que era en aquel entonces, ya que cuenta con una batería más amplia de herramientas y haciendo hoy mayor hincapié en asuntos como la desigualdad.

En cuanto a la reunión "informal" de este viernes, el portavoz del FMI explicó que forma parte del procedimiento habitual, tras la que tendrá lugar una nueva reunión "formal" del directorio, en la que se tomará una decisión sobre el programa y para la que no existe fecha todavía.

No obstante, el representante del FMI declinó entrar en detalles sobre la modalidad exacta del plan de asistencia o su contenido, limitándose a señalar que la institución "no ha hablado sobre ninguna meta específica del tipo de cambio y no incluirá condiciones sobre el tipo de cambio de Argentina".

PUBLICIDAD