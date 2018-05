330 43

Los Presupuestos pasan al Pleno del Congreso tras sumar 245 enmiendas de PP y sus socios presupuestarios

17/05/2018 - 22:25

La Comisión de Presupuestos del Congreso ha concluido en la noche del jueves la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que llegarán al Pleno del Congreso tras incorporar 245 enmiendas, todas ellas del PP y de los socios con los que el Gobierno de Rajoy confía sacar adelante las cuentas de este año.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Así, el PP ha sumado los votos de Ciudadanos, PNV y UPN para aprobar en Comisión los Presupuestos, aunque en el Pleno necesitará también los votos de Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, con los que el Gobierno. Todos ellos han visto aprobadas enmiendas.

Entre ellas, la pactada subida de pensiones del PP y el PNV, que contempla subidas del 1,6% en las pensiones para 2018 y 2019, el retraso de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023 y el aumento de las pensiones de viudedad, al elevar su base reguladora al 56% este año y al 60% en 2019.

A las 96 enmiendas incluidas en las votaciones del primer día, la Comisión ha incorporado este jueves otras 149 enmiendas --25 del PP, 41 de otros grupos y 83 fruto del acuerdo entre varias formaciones, según datos de los propios 'populares'-- en la segunda y última sesión de la Comisión.

Con la formación de Albert Rivera, el PP ha pactado distintas rebajas fiscales, como elevar a 10.000 euros el mínimo exento a tributar de los premios de Lotería, deducciones a la compra de acciones de empresas de nueva creación y que la Agencia Tributaria pueda revisar pérdidas contables de empresas que busquen convertir créditos fiscales.

Asimismo, también han comprometido que en todas convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se incluyan becas específicas para estudiantes con necesidades especiales a partir del curso en 2019-2020, un complemento mensual de 250 euros para los examinadores de Tráfico.

MÁS INVERSIÓN EN NAVARRA, ASTURIAS Y CANARIAS

Las enmiendas pactadas con UPN han supuesto movilizar unos 50 millones de los Presupuestos, principalmente dedicados a inversiones de carreteras, la cuenca hidrográfica del Ebro, e instalaciones deportivas, mientras que Foro ha llevado a las cuentas 20 millones en ayudas a las centrales térmicas para reducir emisiones, más ayudas a la reconversión industrial y reactivación de las cuencas mineras. En total, más de 60 millones, según aseguran desde esta formación.

Por su parte, con Coalición Canaria el PP ha pactado las condiciones por las que las comunidades pueden gastar el remanente de sus superávit, con un límite de inversiones de hasta 25 millones, a partir del cual estas administraciones deberán contar con la autorización de Hacienda.

Tanto Nueva Canarias y Coalición Canaria han pactado con el PP que Energía pueda aumentar las retribuciones a aquellas instalaciones eléctricas que aumenten su capacidad. Además, con el diputado de NC, Pedro Quevedo, el Gobierno ha pactado bonificaciones al 75% del transporte interpeninsular, con vigencia indefinida, y extendida también a Baleares, Ceuta y Melilla.

LA OPOSICIÓN PIDE MÁS ACUERDOS, ASÍ LO ESPERA EL PP

Las enmiendas son las primeras modificaciones al proyecto de Presupuestos, ya que este pasó sin cambio alguno por su fase de ponencia. Ya en el Pleno, el PP espera alcanzar acuerdos con el resto de grupos para sumar enmiendas de otros grupos.

Así lo deseaba su portavoz de Presupuestos, Jaime Olano, que invitaba a la oposición a "seguir con ese espíritu constructivo" y a alcanzar acuerdos en el debate de las enmiendas del Pleno a partir del lunes de la próxima semana.

Similar voluntad ha expresado su homólogo en Unidos Podemos, Segundo González, que durante el debate ha invitado a los grupos que apoyan las cuentas del Gobierno a examinar más detenidamente las enmiendas del resto de grupos. "Seguro que, en el fondo, están de acuerdo con ellas", ha señalado.

VETOS DEL GOBIERNO DURANTE EL DEBATE

Un tono más conciliador con el que los grupos iniciaron dos días de debate y votación de cerca de cerca de 7.000 enmiendas, ya que hasta el mismo miércoles a las 21.30 horas, una vez concluida la primera sesión de debates, llegaron vetos y correcciones de los mismos del Gobierno a enmiendas de los grupos por ampliar el gasto o suponer una minoración de ingresos.

Unos 250 vetos de las cuales la Mesa de la Comisión, previo informe de los letrados, decidió levantar. El presidente de la Comisión, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, recordaba que el Gobierno tenía 15 días para contestar y que, en realidad, estaba adelantando el plazo ante las quejas de PSOE y Unidos Podemos, que acusaban al Ejecutivo de "cercenar el debate"

"Les guste mucho o menos, cumple con el reglamento y con los precedentes", defendía De Olano, mientras que el portavoz del PDeCAT en la Comisión, Ferrán Bel, resumía con ironía esta situación, ante el goteo de los vetos. "Esto se está poniendo interesante, porque están llegando vetos a enmiendas de Ciudadanos, de PNV, de UPN... No sé qué socios le van a quedar al Gobierno", decía durante el debate.

Y es que, el propio diputado de UPN en la Comisión, Íñigo Alli, se mostró dispuesto a votar una enmienda en contra del criterio del Gobierno, referida a la retribución de las instalaciones renovables, para cuya aprobación contaba con mayoría suficiente gracias al apoyo de PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT.

Durante el mismo debate en la Comisión, la diputada 'popular' Susana López Ares llegó a pasarle el teléfono a Alli para que se entrevistara con el propio ministro de Energía, Álvaro Nadal. Sin embargo, ni esta enmienda, ni otra idéntica de Compromís, se pudo debatir por ser vetada por el Gobierno.

GOTEO DE VETOS Y VOTACIONES DE MADRUGADA

La necesidad de elaborar un informe para evaluar hasta el último de los vetos y no preparar las votaciones hasta no saber qué enmiendas quedaban finalmente descartadas hizo que las primeras votaciones no comenzaran hasta ya pasadas las 00 horas del mismo jueves, finalizando las mismas a las 2 horas de la madrugada.

Mucho más ágil se ha sido la segunda y última jornada --finalmente no ha sido necesario emplear el viernes, habilitado para cerrar la fase de la Comisión--, si bien las votaciones no han concluido hasta minutos después de las 22 horas.

Ello no ha evitado que algunos diputados se anticiparan el final del debate y entraran antes de tiempo en frases de reconocimiento por el trabajo realizado. "Creía que estábamos terminando ya... 'Wishful thinking'", bromeaba el portavoz de Presupuestos de ERC, Joan Capdevila, cuando el vicepresidente de la Comisión, el socialista Antonio Hurtado, le recordaba que lo que concluía era lo programado para el jueves, y aún quedaba debatir lo del viernes.

"Cáspita, espero que estos comentarios sean a reloj parado", deseaba Capdevila, que horas después reía cuando, tras una imprecisión en el recuento, el propio Hurtado pedía a gritos un descanso, a tan sólo tres votaciones de acabar el trabajo de la Comisión.

PUBLICIDAD