Trump duda de que sea posible un acuerdo comercial entre EEUU y China

Donald Trump. Foto: Reuters

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó hoy sus dudas acerca de un posible acuerdo comercial con China, a la que acusó de haber sido "consentida", en medio de las tensiones entre ambos países y justo cuando una delegación de alto nivel de Pekín se encuentra en Washington.

"Tiendo a dudar" de que se logre un pacto con China sobre comercio, afirmó Trump en declaraciones a los periodistas al inicio de su reunión en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

"Hemos sido timados por China", agregó, en referencia al déficit comercial anual de 500.000 millones de dólares que tiene con el país; y aseguró que el gigante asiático "ha sido consentido" en sus acuerdos comerciales internacionales.

Trump hizo estas declaraciones el mismo día en que el viceprimer ministro Liu He, principal asesor económico del presidente chino Xi Jinping, está en Washington para reunirse en la Casa Blanca y el Tesoro, ante las amenazas mutuas de imposición de aranceles multimillonarios.

El mandatario volvió, no obstante, a rechazar la posibilidad de que se desencadene una guerra comercial con su argumento habitual: "Cuando pierdes 500.000 millones de dólares en comercio, no puedes perder una guerra comercial. Ya la has perdido", remarcó Trump.

El gobierno estadounidense ha exigido a China que recorte en 200.000 millones de dólares su superávit comercial con EEUU y aumente las protecciones a la propiedad intelectual para rebajar las tensiones.

La Casa Blanca confirmó que Trump se reunirá hoy con Liu aunque no estaba previsto.

El político chino si entrevistará con los secretarios del Tesoro y Comercio, Steven Mnuchin y Wilbur Ross, respectivamente, y con el representnate de Comercio Exterior de EEUU, Robert Lighthizer.

