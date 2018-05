330 43

Economía.- Forestalia cuenta ya con el interés de inversores para afrontar el desarrollo de sus próximos 1.200 MW

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Forestalia cuenta con la "demanda" suficiente de inversores para afrontar el desarrollo de la cartera de 1.200 megavatios (MW) eólicos que se adjudicó en la subasta celebrada en mayo de 2017.

En un encuentro con la prensa de la directiva del grupo, el director financiero de la compañía, Carlos Reyero, aseguró que Forestalia tiene "más demanda que oferta" por parte de los inversores para estos proyectos. "Podíamos tener interesados para hacer 1.600 MW en vez 1.200 MW", señaló.

El pasado mes de abril, Forestalia cerró un acuerdo pionero con Mirova, General Electric (GE) y Engie para construir los primeros 300 MW eólicos libres de primas en España, en el denominado 'Proyecto Goya', que se adjudicó en la subasta de enero de 2016 que puso fin a la moratoria 'verde' y que desarrollará en la provincia de Zaragoza.

Mediante este acuerdo de inversión total de 310 millones de euros, sustentado en un contrato de compra de energía (PPA) a 12 años, Mirova contará con una participación del 51%, GE del 25%, Engie del 15% y Forestalia con una participación minoritaria del 9%, aunque garantizándose la operación de mantenimiento de los nueve parques que conforman el proyecto durante 25 años.

A este respecto, Reyero consideró que al grupo le hubiera gustado tener "músculo financiero" para contar con una participación mayor a ese 9% en el proyecto, aunque, no obstante, indicó que el objetivo en los proyectos futuros es "ampliar esa participación".

Además, el directivo apuntó que el 'PPA' suscrito con Engie para el proyecto es "la piedra angular" de la reestructuración financiera del proyecto, ya que sus ingresos, con un suelo garantizado de unos 38 euros por MWh, permiten cubrir el 60% la inversión.

UN "SUDOKU"

Mientras, el vicepresidente de Forestalia, Fernando Muñoz, se mostró convencido de que el grupo ha sido "innovador" tanto en su forma de lanzarse al desarrollo de proyectos sin primas como en este acuerdo de financiación, que ha representado "un sudoku", destacó.

Para Muñoz, este acuerdo "ha sentado el estándar" con el que se pueden cerrar proyectos sin primas y supone un esquema para que la compañía los desarrolle a través de "promover los parques, captar los socios y el dinero y quedarse con la operación de mantenimiento".

Así, Reyero afirmó que la compañía tiene bastante adelantadas las negociaciones para replicar un esquema de financiación parecido al 'Proyecto Goya', con la parte del 'equity' "sobresuscrito" y de la deuda con "un aseguramiento suficiente" para los próximos 1.200 MW. "El apetito en el mercado es brutal", añadió respecto al interés en el desarrollo de proyectos 'verdes', tanto de eólica como de fotovoltaica.

No obstante, no quiso desvelar los nombres de los posibles socios para estos futuros proyectos, aunque sí que señaló que Mirova figura entre "los interesados en seguir", así como otros de sus aliados en el 'Proyecto Goya', aunque "cada uno en un grado y con un nivel de implicación". "Si abro la ventana y escucho a todos los que me llaman, somos capaces de hacer muchos más", dijo al respecto.

LOS PROYECTOS ESTARAN EN PLAZO

Por otra parte, el grupo se mostró convencido de que los proyectos que construirá para los MWs adjudicados en las distintas subastas estarán en plazo, algo a lo que ayudará la experiencia acumulada en el avance de este primer proyecto, cuya fecha límite para entrar en funcionamiento es marzo de 2020. En el caso de los adjudicados en la subasta de mayo de 2017, el plazo de puesta en marcha es diciembre de 2019.

"Estamos seguros de cumplir, a pesar de que son plazos ajustados, ya que llevamos tiempo trabajando. Hay muchas cuestiones que hemos resuelto con la primera subasta", aseguró el consejero delegado de Eólica y Solar del grupo, Yann Dumont.

A este respecto, añadió que los trámites administrativos de los 47 proyectos que conforman el desarrollo de esos 1.200 MW están en fecha y el próximo mes de agosto se presentará la autorización al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

