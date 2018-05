330 43

Ugt reclama un plan nacional de inclusión tecnológica que acabe con la brecha digital

17/05/2018 - 13:30

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

UGT defendió hoy la aprobación de un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica, que introduzca la brecha digital y el Servicio Universal de las Comunicaciones en el debate político, con el fin de sacar a España del "ostracismo digital" que considera que hay en este país.

Con motivo del Día de Internet, el sindicato denuncia que en el año 2018 "aún hay millones de españoles y miles de poblaciones que no pueden conectarse a Internet de alta velocidad, o directamente no pueden disponer de una conexión básica, por la ausencia de infraestructuras adecuadas".

Una población, asegura el sindicato en un comunicado, "que no puede acceder a servicios tan esenciales como la 'e-salud', que se ve privada de interacción con las administraciones públicas para hacer trámites básicos, y que no puede visualizar ni descargar contenidos digitales o contratar sistemas de video-vigilancia. Y lo que es peor, no existen planes para dotar a estas zonas de infraestructuras que proporcionen estos servicios en, al menos, un periodo de tres años".

UGT señala que por comunidades autónomas también hay muchas diferencias, siendo Galicia una de las comunidades más afectadas por esta tipología de brecha digital, seguida de Castilla y León. Por el otro lado están La Rioja, Baleares o Murcia, que presentan infraestructuras de alta velocidad más generalizadas y líneas básicas con mayores prestaciones.

El sindicato recuerda que el acceso a Internet es un derecho universal, declarado por la ONU, y que en España y Europa consideran el acceso a Internet como un Servicio Universal extensible a todos sus habitantes. Por ello, si no se articulan mecanismos de protección y cohesión social que palíen estas carencias, España se estancará en un retraso digital muy perjudicial para su economía.

Para UGT, debería ser prioridad política y gubernamental la articulación de un plan integral contra la brecha digital, empleando el Servicio Universal como herramienta de cohesión social y territorial. Así, añade, mientras los países competidores están valorando elevar este derecho hasta los 25 o 50 Mbps como velocidad universal, España está arrastrando esta problemática al olvido.

(SERVIMEDIA)

17-MAY-18

JRN/caa

PUBLICIDAD