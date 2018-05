PP y PNV pactan inversiones por 64 millones en País Vasco hasta 2020

La solución a los problemas económicos de las comunidades está clara, formar un partido nacionalista, regionalista o lo que sea, disponer de 1-2-3.... votos en el Congreso y negociar recursos cada vez que se necesiten, es triste pero es así. A España no solo la minan los Independentismos, también la actitud de aquellos que ceden y ceden y vuelven a ceder, por mor de una estabilidad, no de la Nación que representan, si no de sus propia continuidad y estabilidad en el poder.