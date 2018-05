La falta de trabajadores en Suecia amenaza con desatar una guerra entre sector público y privado

¿Y cómo pueden tener un problema de mano de obra?, ¿pero no han importado inmigración para dar y vender?... ¡Ah, no, espera!



Que los inmigrantes no van a trabajar, ni a aprender el idioma, ni a integrarse.



Solo tienen que mirar el indice de "guettos" que se han creado, donde ni siquiera la policía se atreve a entrar, o mirar el índice de violaciones (éstas no interesan para un gobierno como el suyo).



Que remen los suecos que los demás chuparán del bote mientras quede.



Tomen nota señores, Suecia es el laboratorio de pruebas, España es la siguiente.