Economía.- Montoro dice que se mantendrá "al menos" el control mensual de cuentas sobre la Generalitat puesto en marcha

Critica la "actitud desafiante" de Torra y el "elemento de desconfianza de primer orden" de sus palabras

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha aclarado este miércoles que le Gobierno mantendrá "al menos" el control mensual de las cuentas sobre la Generalitat puesto en marcha en 2015, por el que la Generalitat informa sobre la ejecución de su presupuesto, aún cuando se suspenda la aplicación del artículo 155.

Durante su participación en el encuentro 'El Agora', organizado por 'El Economista' y Ernst & Young (EY), Montoro se ha preguntado "a quién le estorba o incomoda que exista un control de legalidad" sobre las cuentas de la Generalitat de Cataluña, después de que el nuevo presidente de la comunidad, Quim Torras, haya pedido que se levante el control del 155.

Montoro ha apuntado que "va a ser que no" se levantará el control total de las cuentas, dado que las declaraciones del nuevo presidente de la Generalitat están creando "un elemento de desconfianza de primer orden", el mismo que llevó al Gobierno a instaurar el control en 2015. Por ello, Montoro ha subrayado que "hay que mantener el menos el control de legalidad que nació en el año 2015", que pasa por que la intervención de la Generalitat informe mensualmente al Gobierno sobre la ejecución de todo el presupuesto del Ejecutivo autonómico.

En esta línea, ha explicado que dicho control garantiza que los presupuestos de sanidad, educación o servicios sociales se dedican "a los fines que se han presupuestado y no a actividades ilegales o ilícitas". "Ese control, mientras sigan empecinados en presentarse en una actitud desafiante frente a la legalidad, va a seguir, porque es nuestra obligación", ha enfatizado Montoro, quien ha dicho estar "completamente de acuerdo" con el pronunciamiento del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre este asunto.

Asimismo, ha indicado que el control reforzado de las cuentas aplicado desde el pasado mes de septiembre se encuentra "inserto" en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por lo que el Gobierno tendrá que "analizar las consecuencias de la retirada" del mismo. Con el control reforzado de las cuentas Cataluña no recibe los recursos de la financiación autonómica, sino que se transfieren a un depósito del Banco de España, algo que podría terminar si finalmente solo se mantiene el control puesto en marcha en 2015.

De cualquier forma, Montoro ha recalcado que el Gobierno tiene "toda la experiencia de un control que ha permitido que funcione una de las comunidades más grandes de España, con un presupuesto de 35.000 millones de euros. "Todavía existen dudas en la operatividad, pero ahora no existe ninguna duda para nadie de que el sistema ha sido funcional, operativo y un control de legalidad", ha añadido.

El titular de Hacienda ha insistido en que el Ejecutivo va a impedir que se destinen recursos públicos a actividades ilegales porque es su "obligación" y está "para hacer cumplir la ley", algo para lo que "no hace falta una intervención como la del 155, sino materializando los controles".

De esta forma ha respondido al ser preguntado sobre el Diplocat, las embajadas de la Generalitat en el exterior y las cuentas de TVE. Montoro ha dicho que las embajadas se pueden llamar "noblemente", pero si tienen "viso de ilegalidad" considera que "deben ser impedidas", al tiempo que ha apuntado que las cuentas de TVE ya "están controladas".

"No es un problema de contabilidad, en términos de financiación de actividad. Lo que no puedes hacer desde servicios públicos es hacer promoción de actividades ilegales ni de manera directa ni indirecta. Es como si en la televisión pública hiciésemos una información sobre el beneficio del consumo del droga o sobre contrabando de tabaco. Sería una obligación de las autoridades impedirlo", ha remachado.

INSISTE EN QUE PUDO HABER MALVERSACION

Por otra parte, preguntado sobre la petición del instructor de la causa del 'procés' independentista en Cataluña en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre la posible malversación de fondos públicos, Montoro ha insistido en que la entrevista dijo que "pude haber malversación y que hay una investigación judicial abierta con la que el ministerio está colaborando".

A este respecto, ha recordado que el Gobierno aprobó la inhabilitación de la financiación del referéndum, una vez que el Tribunal Constitucional dictó que no se podía movilizar la partida para ese fin. "Claro que puede haber falseamiento y la responsabilidad será del funcionario público que lo haya permitido y eso es lo que hay que perseguir", ha apostillado Montoro, quien ha pedido no dar la impresión de que no hay control administrativo.

"A LOS INDEPENDENTISTAS NO LES INTERESA LA ESTABILIDAD NI EL CRECIMIENTO"

Por otra parte, ha afirmado que España contará este año con nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "gracias a los buenos oficios" del Gobierno y otras formaciones políticas, si bien ha insistido en que para ello se necesita estabilidad política.

A su juicio, "la estabilidad política les interesa a todos", salvo a los independentistas, ya que "los procesos de integración se hacen sobre la economía" y si Cataluña prospera "el independentismo pierde". "No les interesa el crecimiento y el empleo", ha añadido.

