La Liga y el M5S asustan al mercado y negocian cambio de reglas para la deuda italiana

Necesitamos lideres asi, que nos saquen del euro, del posmodernismo y traigan empleo y prosperidad. En España la brecha social y el cabreo no creo que se pueda contener mucho tiempo. Marx advertia con la poderosa dialectica: la lucha de clases sera inevitable, lo que estan haciendo con la clase obrera española tiene un punto de inflexion y no retorno. Podemos es un invento de la burguesia dominante: no quieren cambiar las cosas, nacieron para que nada cambie y las calles, vacias, son la demostracion