Empresas e instituciones abogan por colaboración de lo público y privado en el desarrollo aeroespacial

15/05/2018 - 20:42

Las empresas privadas y administraciones públicas han apostado por la colaboración entre los ámbitos público y privado para la construcción de un nuevo ecosistema aeroespacial, y han apostado por aplicar la tecnología espacial en otros ámbitos.

En una de las conferencias del IV Aerospace & Defence Meetings (ADM 2018), la mayor convención de negocios de la industria Aeroespacial (IAERO.MC )que se celebra en España que alberga el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), la directora general de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Esperanza Caro, quien ha comenzado resaltando la importancia de la ciudad de Sevilla en el sector espacial y su posicionamiento en el ámbito europeo, al formar parte de la red de ciudades Ariane, ha resaltado la importancia de trabajar con otras administraciones como Junta o Estado, en ese sentido.

Caro considera que la industria aeroespacial se puede aplicar en muchos sectores no directamente aeronáuticos, de forma que "se debe acercar el sector del espacio hacia otros sectores no ligados con él directamente", y ve que el llamado 'New Space' puede ayudar a "favorecer el emprendimiento a nivel local y generar nuevas oportunidades de emprendimiento". Asimismo, cree que las administraciones "deben seguir teniendo muy claro la apuesta por la industria aeronáutica y espacial".

Por su parte, en esta mesa redonda, moderada por el catedrático de Termodinámica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, Carlos Gómez Camacho, el Business Development Executive de Hisdesat, Sebastián Catolfi, ha resaltado la importancia del manejo de los datos y de dar soluciones llave en mano en materia aerospacial, además de la necesidad de buscar sinergias con otros ámbitos.

Catolfi considera que "el apoyo de instituciones y Estrado debe continuar para fomentar la industria aeroespacial nacional" y considera necesario ponerse de acuerdo para acometer un plan nacional aeroespacial. Asimismo, cree que actualmente se vive un momento de "maduración" de la industria aeronáutica.

El director de Innovación de Alter Technology, Demetrio López, ha apostado por soluciones tecnológicas específicas antes los retos que se presentan y ve esencial la colaboración entre centros de innovación y la industria. López considera que el llamado 'New Space' "ya está aquí" y ve fundamental desarrollar y potenciar la colaboración entre universidad y empresa para desarrollar nuevos sistemas.

López ha recordado, por otro lado que existe controversia entre la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea que "se debe resolver".

OTRAS CONFERENCIAS

El economista José Carlos Díez también intervino en esta jornada de conferencias donde ha resaltado la importancia de este sector "tractor" de la economía como es la aeronáutica, resaltando la necesidad de incidir en la exportación de productos aeronáuticos y la proyección que puede tener en el futuro.

Ha apuntado que "la demanda de productos aeronáuticos va a crecer exponencialmente", al aumentar el número de viajeros y ha resaltado el despegue del sector aeroespacial y el reconocimiento internacional hacia el mismo. Díez ha resaltado la importancia de la colaboración público privada en el desarrollo de este sector, donde "hay esperanza".

Entre las ventajas competitivas del sector aeronáutico de España, Díez cree que "nos van a elegir a nosotros, por delante de la competencia porque nuestros salarios son más competitivos; nuestros niveles de productividad son superiores a los franceses y alemanes, somos más productivos y competitivos".

Reconoce que es cierto que "se puede mejorar la conexión entre empresa y universidades, hay mucho margen", y ha insistido en que estas empresas "deben abandonar y perder el cobijo de Airbus y deben expandirse por el mundo solas, hay que pensar en global y marchar a zonas como Asia y América", para lo cual cuenta con apoyo público, como el caso de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). Ha reconocido asimismo que "donde tiene la empresa aeronáutica más desventaja competitiva es en materia de financiación", de forma que "en proyectos grandes, donde hay que crecer muy rápido, tenemos una gran limitación".

"Tenemos un problema de cómo canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, con capacidad de crear empleo tecnológico y con capacidad", ha reconocido Díez, quien ha recordado que ha lanzado un fondo de capital riesgo, donde la captación de fondos se pondrá en marcha en breve, dirigido a empresas de alta rentabilidad y de baja volatilidad. "Nos tenemos que creer la potencia del sector aeronáutico español, se trata de un debate de activos", ha añadido Díez, quien considera que en este proceso "hay que ir muy rápido, capitalizar bien la empresa para poder crecer rápido y tener recursos para ir lo más rápido posible".

Por su parte, el presidente de Sevilla Futura, Antonio Conde, quien ha presentado en el marco de estas conferencias esta organización sin ánimo de lucro, ha animado a las empresas presentes a "contar con esta organización, acudir a estos actos y participar en los retos fijados". "Queremos compartir conocimientos y que nos vean como aliados en el proceso de transformación digital e innovación dentro de cada empresa", ha añadido.

Precisamente, Conde ha hablado en su intervención sobre el desarrollo digital, hablando de la importancia del 'big data' en la gestión de información y de la importancia en la forma de manejar esos datos, apostando por la imaginación y la disrupción. Considera que la transformación digital "hay que hacerla porque el mundo ahora es digital".

"Las cosas están evolucionando y hay una necesidad de colaboración entre empresas, instituciones, startups y academias", ha aseverado Conde, quien ha citado la importancia de tecnologías como los drones, el gemelo digital, la ciberseguridad o el blockchain, la inteligencia artificial, la tecnología aditiva o la realidad aumentada.

A su juicio, "hay mucho campo para poder hacer cosas", tras lo que ha dado una serie de recomendaciones a las empresas, como "la necesidad de un cambio cultural donde todo el mundo este involucrado, que se aplique cuanto antes la tecnología disruptiva, y mayor colaboración y apertura entre todas las partes".

