Cataluña. rivera, sobre la reunión entre rajoy y sánchez: "los españoles merecen más"

15/05/2018 - 13:31

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, criticó este martes la reunión mantenida esta mañana por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al considerar que "los españoles merecen más" porque "no basta con decir cosas obvias y hay que tomar decisiones".

Durante su asistencia a la Pradera de San Isidro con motivo de la festividad del patrón de Madrid, Rivera se pronunció así al ser preguntado por la reunión entre Rajoy y Sánchez en relación a cómo actuar en Cataluña tras la investidura de Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat.

Para Rivera, el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno y el líder del PSOE no es tal, al considerar que "llegar a un acuerdo para que se cumplan las leyes no es un acuerdo, es que se respete el Estado de Derecho".

"Los catalanes que no son separatistas están atemorizados, y no basta con decir cosas obvias, hay que tomar decisiones en política y por tanto el jueves iremos a La Moncloa para proponer soluciones, no sólo para cosas obvias", afirmó en referencia a la reunión que mantendrá el jueves con Rajoy.

En la misma línea, Rivera aseguró que "ha pasado el tiempo de la contemplación y de no hacer nada y mirar para otro lado", para añadir que no comparte "la idea de Rajoy de salir corriendo de Cataluña". "Vamos a pedirle que rectifique y que controle las cuentas públicas", agregó.

Así, el líder de Ciudadanos indicó que pedirá que se amplíe la aplicación del artículo 155 porque "con un presidente racista que dice que va a constituir la república catalana no nos queda otra que aplicar la Constitución".

En este sentido, Rivera mencionó la "legitimidad" que le otorga a Ciudadanos "haber ganado las elecciones en Cataluña" y aprovechó para volver a criticar al Gobierno. "Dejar a los catalanes no separatistas desamparados y salir corriendo de ahí por cinco votos del PNV en los Presupuestos no es nuestra solución", afirmó.

15-MAY-18

