Presupuestos. ugt critica que el gobierno destine menos dinero a políticas de vivienda que antes de la crisis

15/05/2018 - 10:00

UGT criticó este martes que el Gobierno destine menos dinero a políticas de vivienda que antes de la crisis, algo que consideró denota que el Ejecutivo del PP "renuncia a hacer verdaderas políticas activas" pese a ser un "problema tan acuciante".

En un comunicado, el sindicato subrayó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 en vivienda son "insuficientes y nada sociales", pues "no dan respuesta a miles de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda digna o bien se ven expulsados de la misma". Para UGT, se trata de unas "cuentas opacas", ya que "no se sabe el dinero que va a percibir cada comunidad autónoma ni los criterios a seguir" para el reparto.

La organización exige aumentar el gasto público en vivienda hasta que alcance el 1,5% del PIB, recuperar las ayudas a las familias y colectivos más vulnerables (violencia de género, parados de larga duración o extranjeros) y a los jóvenes para facilitar su emancipación. "Conformar el derecho a una vivienda digna y adecuada como un derecho subjetivo, ante situaciones de necesidad y cuando se carezca de recursos", aseguró UGT.

