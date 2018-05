330 43

Economía.- Báñez dice que "la recuperación será completa" cuando España llegue a los 20 millones de trabajadores en 2019

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha resaltado este lunes "el compromiso" de la sociedad y del Gobierno de Mariano Rajoy para seguir "en la buena dirección" que ha llevado a España a la "recuperación social".

No obstante, ha apuntado que "la recuperación no será completa" hasta que no se alcancen los 20 millones de personas trabajando el próximo año 2019, por lo que ha llamado a "seguir sumando voluntades" para conseguir ese propósito.

En su intervención durante la presentación de la marca de garantía de Valverde del Camino (Huelva), Báñez ha remarcado que "gracias al compromiso de empresarios, de trabajadores y de administraciones públicas España vive una recuperación social". "Hoy España sigue liderando el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en Europa", ha agregado, incidiendo en "quién lo diría en el año 2011" debido a la crisis económica.

Así, la ministra ha subrayado que "ello es fruto del esfuerzo de la sociedad española y del compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy", a la par que ha indicado que el Ejecutivo "ha sabido liderar con la sociedad ese cambio". Por ello, se ha mostrado convencida de que "estamos en un momento distinto, de recuperación y esperanza porque estamos en el camino del progreso, aunque queda camino por recorrer", ha proseguido.

"RECUPERADOS TRES DE CADA CUATRO EMPLEOS DESTRUIDOS POR LA CRISIS"

Ante esto, la titular de Empleo y Seguridad Social ha pedido "compromiso" porque "la recuperación en España será completa cuando tengamos otra vez en nuestro país 20 millones de personas trabajando", de manera que "el horizonte está cerca porque se han recuperado tres de cada cuatro empleos destruidos por la crisis". A su juicio, "es tiempo de confianza y de esperanza y juntos podremos alcanzar esa recuperación plena de oportunidades en nuestro país".

Convencida de la importancia de "sumar voluntades", Báñez ha puesto como ejemplo de esa "buena senda" el hecho de que el sector del cuero y el calzado en España ha recuperado "el 98 por ciento de todo el empleo que se destruyó" con la crisis por lo que "avanza firmemente en la buena dirección".

Finalmente, Báñez ha dejado claro el "compromiso" del Gobierno para "completar la recuperación", a lo que ha añadido que "no hay nada más social que la creación de empleo". "Tenemos que completar esa recuperación social con esos 20 millones de personas trabajando para el año 2019" y para ello, ha hecho hincapié en la importancia de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para "apuntalar el crecimiento económico y seguir creando otros 500.000 empleos para el bienestar de los españoles y sumar mayores cotas de bienestar para jóvenes, mujeres, familias y pensionistas".

Y todo esto, según ha continuado, con "estabilidad política" ya que ella "es la garantía de que en España haya más oportunidades y más y mejores empleos en el presente y en el futuro" y para ello "tenemos que seguir sumando entre todos", ha concluido.

