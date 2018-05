Buenos dias a todos y no sé si estos datos tanbien son interesados, pues ayer cualquiera que dijera que la vivienda tenia algo de subida era cosa de banco, vamos a ver si la vivienda va en caida libre algunos datos están que no cuadran, por ejemplo las tiendas que yo veo venden más, sí uno se fija en las colas de camiones en los grandes almacenes son mayores que hace 5 años, los hoteles en puentes más llenos que nunca, lo mismo es que todo el mundo vende más menos los que venden viviendas, otra explicación no le encuentro.



Y los de los extranjeros para que la vivienda no suba no deben de venir a "ESPAÑA"



Yo con permiso de los que piensan que la vivienda no se vende digo que habra de todo cómo en botica.