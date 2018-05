El guiño de Macron a las rentas altas lleva al desencanto a las clases medias

Pero que "Presidente de los Ricos" ni que gaitas....



Lo que ha hecho este Señor... es simplemente aplicar el sentido común en lo referente a los impuestos en Francia, no era de recibo, que existiese a estas alturas un impuesto, que gravaba la riqueza, y que por lo mismo era fuente de exilios de la mayores Fortunas de Francia, ahora con la eliminación del Impot Solidarité de la Fortune, se están repatriando muchísimos capitales huidos, y en el futuro serán fuente de recaudación, pero por otros motivos, y figuras impositivas, que la simple tenencia de los mismos, no olvidemos que al igual que el confiscatorio impuesto español sobre el Patrimonio, gravaba lo ya gravado.



En España, sucede lo mismo....¿ cuantos extranjeros que viven pero no "residen" en las costas españolas, por la sencilla razón de que si se dan de alta como residentes, tendrían que pagar el Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucia, y siguen de residentes en sus respectivos países de origen...CUANTOS INGRESOS PERDIDOS POR ESTE MOTIVO!!!!!