El Plan de Estabilidad solo garantiza una de las tres subidas del salario mínimo prometidas

Estimados compatriotas, tenemos un CÁNCER en las entidades políticas, es más, TODO está politizado, no me creo nada.



O salimos a bloquear todos a la vez, o esto no lo arregla nadie.



Quien manda en España es Cataluña y P. Vasco, por mucho que nos quieran marear, no me creo que Madrid tenga el peso de los otros 2.



A Andalucía dan migajas, y es por eso que no prospera como merecemos con 8.5 M de habitantes, por D.