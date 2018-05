Jueces y fiscales instan a participar masivamente en una huelga el día 22 de mayo

Reprochan la indiferencia del Ministerio ante sus propuestas

Imagen: EFE

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han pedido "participar de forma masiva" a todos los jueces y fiscales en la huelga del próximo día 22, tras la "indiferencia" mostrada por el ministerio en la última reunión mantenida ayer entre las partes para negociar sus propuestas.

En un comunicado conjunto, al que ha tenido acceso Efe, las asociaciones afirman que "lamentablemente" su impresión general al término del encuentro es negativa y dista mucho de la que transmite Justicia.

Las asociaciones destacan la "indiferencia" del Ministerio tanto en la reunión como en la nota enviada a los medios "porque se trató de soslayar la huelga del día 22. "'Movilización, paro o lo que sea', dijo la secretaria de Estado", afirman los jueces y fiscales. Y también porque a estas alturas "el Ministerio desconoce que las propuestas de las asociaciones no son catorce sino dieciocho", al haberse añadido hace meses las de las asociaciones de fiscales.

Todo ello les hace reafirmarse no solo en continuar con su calendario de movilizaciones, sino en "participar de forma masiva por todos los jueces y fiscales en las concentraciones y paros parciales y en la huelga convocada para el próximo día 22".

Las asociaciones señalan que "no se producen avances en la negociación y tampoco se percibe un cambio de actitud ministerial a pesar de las importantes movilizaciones", una de las cuales reunió hace una semana a alrededor de 200 jueces y fiscales a las puertas del Ministerio y exigió la dimisión de su titular, Rafael Catalá.

El viernes, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, manifestó que "una amplia mayoría" de las propuestas para la mejora de la Justicia de jueces y fiscales "está en trámite o proceso de elaboración" y precisó que ya se han revisado los posibles calendarios para aprobar dichas reformas legislativas.

Obstáculos

Pero las asociaciones consideran que, por ejemplo, la tramitación de las 50 enmiendas del PP a la proposición de ley de modificación de la Ley del Poder Judicial relativa a permisos y licencias, suponían un intento de sortear los informes del CGPJ y el Consejo Fiscal en esa modificación que excede en mucho la recuperación de los permisos y licencias.

Se puso de relieve que los presupuestos generales de Estado serán aprobados en el Congreso en dos semanas, lo que "evidentemente limita" que los mismos recojan gran parte de sus reivindicaciones.

Justicia dijo que se analizó la propuesta sobre la cuantía de las retribuciones vinculada a los grupos de población donde se ubican los distintos órganos judiciales y las fiscalías, así como "la retribución de las guardias con el objetivo de fijar mejores condiciones, especialmente en los partidos judiciales más pequeños".

No obstante, las asociaciones sostienen que el Ministerio no efectuó propuesta alguna sobre los grupos de población ni avanzó en la referida a las guardias al afirmar "no haber entendido" su documento de trabajo y que, una vez aclarado, tampoco hizo una propuesta al respecto. Y aunque la secretaria de Estado afirmó estar en vías de convocarse la Mesa de Retribuciones, las asociaciones indican que intentó reducir al mínimo su presencia en la misma, lo que rechazan firmemente.

Se trataron igualmente de forma parcial otras cuestiones relativas a justicia digital, retribuciones variables, sustituciones y refuerzos, "sin propuestas concretas del Ministerio".

