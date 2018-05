Hoteles y vuelos a precios desorbitados: la odisea económica de los hinchas de Real Madrid y Atlético para las finales de Kiev y Lyon

Ir a la final de la Champions en Kiev cuesta al menos 1.000 euros

Los hoteles han multiplicado los precios por 50 para esas noches

El desplazamiento del Atlético a Lyon también está lleno de problemas

Futbolistas de Real Madrid y Atlético en el último derbi | Imagen: EFE

La reciente clasificación de Real Madrid y Atlético de Madrid para las finales de la Champions League y la Europa League respectivamente ha disparado un año más la ilusión de sus miles de seguidores. Sin embargo, al mismo tiempo que se avecinan nuevos desplazamientos multitudinarios para presenciar dichos partidos, muchos fans han podido comprobar la picaresca existente en torno a la organización de sus viajes a Kiev y Lyon respectivamente.

Por parte colchonera, el desplazamiento es mucho más benévolo, al tratarse de una localidad más cercana. Sin embargo, factores como el hecho de que el partido se dispute entre semana, que haya habido menos tiempo para organizar el viaje, o que la expectación sea menor que en las reciente finales de Champions han hecho que la demanda de entradas se haya reducido con respecto a los últimos años.

La mayoría de los aficionados están optando por tres vías de desplazamiento: en coche privado, en autobús o en avión. Los viajes organizados que preparan diversas compañías de viajes ofertan los desplazamientos en autobús, que rondan las 14 horas por trayecto y que en su mayoría incluyen viaje durante las noches anterior y posterior, por un mínimo de unos 120 euros. En avión, el viaje asciende hasta un mínimo de 500.

Más problemas aún se están encontrando los madridistas, con un complicado viaje a la capital de Ucrania, en el que se batirá el récord negativo de hinchas blancos asistentes a una final en la era moderna de la Champions, algo en lo que influyen también los precedentes, al habrse clasificado el equipo para cuatro de las últimas cinco finales y ser esta la más lejana.

Pero los problemas no acaban ahí. Muchos de los hoteles han cancelado unilateralmente sus reservas alegando motivos increíbles, como falta de electricidad o de suministro de agua. Y al mismo tiempo, han abierto en las habituales webs de reserva de alojamientos con precios multiplicados por más de 50.

Así, alojamientos normales de tres estrellas que se ofrecen en un día normal por unos 70 euros la noche alcanzan precios de más de 4.000 euros en la noche de la final de la Liga de Campeones, un problema con el que se están topando tanto los hinchas blancos como los del Liverpool.

En caso de no pasar noche en la capital ucraniana, el gasto mínimo se está situando en más de 900 euros, mientras que encontrar un pack de vuelo más hotel se ha tornado poco menos que imposible a no ser que se desembolse una cantidad mínima cercana a los 2.600 euros, algo que está suponiendo un gran problema para los desplazamientos, que por su larga distancia, en esta ocasión no se realizarán más que minoritariamente por carretera.

Además, las compañías aéreas se encontraron con otro problema, al tener uno de los principales aeropuertos en torno a Kiev una limitación para albergar aviones de gran tamaño, como los charter que utilizan la mayoría de compañías en estos desplazamientos. No obstante, la negociación entre la instalación aeroportuaria, el Gobierno del país y la UEFA está cerca de desbloquear dicha cuestión.

Las entradas, el menor de los gastos

Así las cosas, el menor de los problemas para los aficionados está siendo el precio de las entradas para acceder al Parc Olympique Lyonnais y al Olimpiyskiy de Kiev respectivamente, toda vez que las localidades más baratas se sitúan en los 45 euros para la final de la Europa League y los 70 de la final de la Champions, quedando las más caras en 150 euros para el primer caso y 450 en el segundo.

De este modo, incluyendo los demás gastos que la final conlleva, en el caso de la Europa League todo apunta a que los aficionados deberán desembolsar un mínimo de 200 euros por la experiencia completa con el más modesto de los viajes, y en la Champions esa cantidad subiría hasta cerca de los 1.000 euros dada la dificultad del desplazamiento.

