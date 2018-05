330 43

Cataluña. errejón no cree que torra sea "el mejor candidato para hacerse cargo de una cataluña plural"

12/05/2018 - 13:13

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

Íñigo Errejón, dirigente de Podemos aspirante a candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, afirmó este sábado que no cree que Quim Torra sea "el mejor candidato para hecerse cargo de una Cataluña que es diversa y plural y necesita acuerdos sólidos entre diferentes".

En declaraciones a los medios antes de un acto de su campaña de primarias de Podemos en Madrid, Errejón se refirió así al candidato a ser investido presidente de la Generalitat, aunque indicó que "es una buena noticia" que se forme gobierno en Cataluña.

"Que se recupere la normalidad institucional en Cataluña es una buena noticia, y que se entablen relaciones y diálogo con el gobierno español es una buena noticia porque nos devuelven a la senda de la normalidad", afirmó sobre este punto.

Sin embargo, Errejón advirtió de que "hay quienes no quieren que volvamos a la normalidad, que siguen queriendo el conflicto y el enfrentamiento entre pueblos; esos no le hacen ningún bien ni a Cataluña ni a España", para acto seguido añadir que él quiere "la concordia" y que por eso cree "que los dos gobiernos tienen que negociar".

CRÍTICAS A RIVERA

En este sentido, el dirigente de Podemos señaló que el líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, "no quiere que haya Gobierno en Cataluña, porque no quiere que haya solución política, no quiere diálogo y no quiere que la situación política en Cataluña se calme, porque no le va mal la inestabilidad".

"Él dice: si mantengo a Cataluña en la inestabilidad, como si mantengo a Madrid en la inestabilidad, a lo mejor araño algunos votos", aseguró Errejón sobre Rivera, para a continuación añadir que "Ciudadanos lleva demasiados meses decidiendo cuál es su posición sobre los temas importantes, con la encuesta o la calculadora en la mano". "Los temas importantes merecen convicciones firmes, que no cambien cuando cambien las nubes o cuando cambie el viento", agregó a este respecto.

Por último, Errejón concluyó sobre este tema afirmando que "en Cataluña hace falta un gobierno que se siente a dialogar cuanto antes con el Gobierno español para que se recupere la senda del entendimiento y la concordia; no hay otra solución y cuanto antes nos pongamos a ella, mejor para todos".

(SERVIMEDIA)

12-MAY-18

IPS/nbc

PUBLICIDAD