China Three Gorge lanza una OPA sobre la energética portuguesa EDP por 11.920 millones

12/05/2018 - 0:15

Lanza una segunda oferta de adquisición por la filial de renovables a un precio de 7,33 euros por acción

LISBOA, 12 (EUROPA PRESS)

El consorcio chino China Three Gorge ha presentado una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el grupo luso Energías de Portugal (EDP (EDP.LI ) por casi 11.920 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portuguesa.

El consorcio estatal ofrece 3,26 euros por acción, un 4,8% por debajo del precio de cierre de los títulos de la compañía este viernes en la Bolsa de Lisboa, que se situaron en 3,11 euros.

El lanzamiento de la opa se produce en un momento en el que el Estado chino ya posee una participación del 28,25% en EDP, a través de China Three Gorges (23,75%), fondo que formaría parte del consorcio, y CNIC (4,98%).

Paralelamente, la china ha lanzado otra OPA sobre su filial de renovables, EDP Renováveis, por la que ofrece 7,33 euros por acción, por encima de los 6,80 euros por acción que ofreció su matriz el pasado año, lo que suponía valorar el 22,5% del capital que no controlaba en 1.332 millones.

La operación sobre el 100% del EDP cuenta como condición la de lograr el 50% de los votos más uno. Asimismo, pasa por eliminar de los estatutos el tope a los derechos de votos para un solo accionista, que actualmente está fijado en el 25% del capital.

Asimismo, deberá contar con el visto bueno de los reguladores internacionales. El primer ministro portugués, António Costa, ya ha anticipado que el Gobierno no tiene "ninguna reservas que oponer" a la operación. "El mercado decidirá. China Three Gorges es desde hace muchos años accionista de referencia de EDP y no tenemos ninguna reserva que oponer. Las cosas han ido bien", ha señalado, según recoge la prensa portuguesa.

Ante los rumores que anticipaban la operación, la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) ha suspendido la cotización de la energética y de su filial de renovables.

La OPA llega en un contexto protagonizado por movimientos corporativos entre los grandes grupos del sector europeos y donde ya se había especulado en el mercado sobre que la eléctrica portuguesa podría llegar a ser parte del mismo.

El segundo mayor accionista de EDP es el fondo estadounidense Capital Group (12%), seguido de la sociedad de cartera española Oppidum Capital (7,19%) y la también estadounidense, BlackRock (5%). La composición accionarial de la eléctrica presidida por António Mexia incluye también a Mubadala Investment Company (4,06%), BCP (2,44%), Sonatrach (2,38%), Qatar Investment Authority (2,27%) y Norges Bank (2,75%).

Esta noticia surge justo un día después de que EDP informara sobre los resultados del primer trimestre de 2018, en los que se apuntó una reducción de las ganancias de un 23%, hasta 166 millones de euros. Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía se situó en 893 millones de euros, un 12% menos.

El expresidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Faine, mantuvo en la recta final de su mandato contactos para promover una fusión con EDP y crear un gigante energético ibérico, pero la iniciativa no prosperó y los contactos no llegaron a desembocar en una negociación formal.

