El Gobierno, forzado a tomar medidas impopulares para subir las pensiones

Hay que reformar la Seguridad Social y por ende las Leyes que la regulan.



Que la Seguridad Social se encargue en exclusiva de gestionar las pensiones contributivas de jubilación, las de viudedad, las de orfandad y las que son a favor de familiares, y a que sea el Estado el que asuma la responsabilidad de la parte asistencial del sistema, constituida por todo un conjunto de prestaciones y subsidios que van desde pensiones no contributivas y por vejez o invalidez, a los pagos vinculados a los permisos de maternidad y paternidad o el subsidio por dependencia, paro, etc.



Hay que redefinir por completo el perímetro de actuación de la Seguridad Social, de forma que el Organismo público asuma únicamente la gestión y la financiación de lo que hoy se conoce como el tramo contributivo del sistema, incluida la asistencia sanitaria, y se desvincule de la gestión y sobre todo de la financiación del resto de ayudas de carácter social que hoy están bajo su responsabilidad y que se “come” la caja.



El problema es que el actual perímetro de atención de la Seguridad Social por Ley, exige al sistema público de protección social ir más allá y financiar con las cotizaciones otra serie de políticas no estrictamente vinculadas a los derechos generados por los contribuyentes para garantizar su futura pensión: desde políticas sociales como la atención a los mayores que no se pueden valer por sí mismos (sistema de dependencia), desde prestaciones familiares a políticas de cobertura laboral (permisos de paternidad y maternidad) e incluso ciertas políticas sanitarias (prestación por riesgo de embarazo) o para fomentar el empleo en determinados colectivos de difícil inserción y para el contrato de relevo o las ayudas para retrasar la jubilación. Es decir el dinero de las cotizaciones que se ingresa en la caja de la Seguridad Social, se utiliza para pagar muchas otras cosas además de para las pensiones y sanidad, no puede ser.



Con el dinero de las cotizaciones (del trabajador y de la empresa) se pagan muuuchas cosas además de las pensiones contributivas o no y la asistencia sanitaria. Y claro eso no se sostiene, no da para pagar las pensiones (ya que se deriva el dinero a otras cuestiones) y menos a revalorizarlas convenientemente.



Lo dicho, hay que reformar la Seguridad Social, el dinero de las cotizaciones en concepto de “contingencias comunes” para la pensión que abona el trabajador: 4,70%, y la empresa: 23,60% tiene que dedicarse exclusivamente para pagar las pensiones y su revalorización, y si no llega pues el Estado pone dinero de la Caja general (hacienda) y se pagan (actualizadas) como paga las nóminas de los funcionarios.



Además, paga entre un 1,55% y un 1,60% como cotización para cubrir una posible situación de desempleo en el futuro (la empresa abona entre un 5,50% y un 6,70%), También se descuenta un 0,10% por formación profesional (la empresa paga un 0,60%), que tiene que ingresarse en otras cajas de otros Organismos y no en la de la Seguridad Social.



Cada dinero en la caja correspondiente de su Organismo correspondiente.



Procede una profunda reestructuración de la Seguridad Social.