La 'tasa Google' que prevé implantar el Gobierno se atasca en Europa

La publicidad, el quinto poder, está cambiendo la forma de ver el mundo. Las empresas invierten en publicidad para que los consumidores puedan enterarse de lo que nos ofrecen. La publicidad cambia con los años. Panfletos, radio, pancartas, luminosos, vallas, prensa y televisión han convertido en deseo esos productos que nos ofrecían



Ahora le ha llegado el turno a internet. Esta publicidad insertada en internet, ha masificado el concepto que teníamos de publicidad en algo imprescindible. Con el boom de los teléfonos Android y la tecnología de Apple junto a todo tipo de portátiles y tablets, han hecho aue la publicidad sea el medio más rápido de información de lo que ofrecen las empresas en todo el mundo. Compramos en China y en USA, como se hacía antiguamente por catalogo a Barcelona.



¿Quién no dispone de internet actualmente? Desde hace diez años se ha multiplicado su uso hasta cifras insospechadas. Cada vez que queremos utilizar estos aparatos electrónicos aparecen de la nada la publicidad insertada. Y es así como se financia todo, con publicidad.



La publicidad cambia la tecnología. Desde radios hasta revistas obsoletas, han pasado por una serie de reformas hasta quedar antiguas por culpa de la publicidad. La publicidad se inserta a la nueva tecnología de comunicación, como el cangrejo ermitaño cuando crece y se le queda pequeña la concha donde vivia, muda a otra más grande. Ahora llegará el nuevo cambio de concha, el internet de las cosas. Los aparatos eléctricos nos mostrarán qué necesitamos. Su limpieza, su mantenimiento, el nuevo modelo que ha salido...



Google es una empresa americana, va a costar hacerles pagar un impuesto en Europa. Internet se ha hecho fuerte gracias a estas empresas que lo único que ofrecen es información. Y de esta forma la publicidad, se ha insertado en las páginas de busuqeda. El problema es que casi siempre buscamos información de nuestro entorno, de lo que nos atañe. Y es ahí donde las empresas aprovechan ese desconocimiento para incluir en al sección de búsqueda la publicidad que nos interese. Por lo que se hace más selectiva y directa a lo que el consumidor necesita. Qué ocurre, que el pago de esa publicidad no se realiza en España si no fuera. Y claro, hacienda se mosquea.



Chicos, renovarse o morir...