La candidatura de JxCat desbloqueará las trabas a los Presupuestos de Rajoy

Que los presupuestos generales del estado dependan de un gobierno de Catalunya, es lo mas hiperrealista del mundo. Que la financiacion autonómica dependa de si asiste o no a la reunión la Generalitat de Catalunya es otro disparate, etc, etc, etc... ¿ saben vivir los españoles sin su odio visceral a Catalunya ? ¿ es odio o miedo a perder la perspectiva de futuro que ofrece Catalunya ? La carrera por las medallas al mérito de los partidos se basa en ¿ cual propone los disparates mas horrorosos hacia Catalunya ? El amor, con amor se paga, pero la solidaridad obligatoria, deja de llamarse así y pasa a ser extorsión.