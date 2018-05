La candidatura de JxCat desbloqueará las trabas a los Presupuestos de Rajoy

El PNV rebaja los obstáculos y se reserva qué hacer si se repiten elecciones

Quim Torra, candidato a la presidencia de la Generalitat. Foto: AFP

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene muy cerca la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la continuidad de la legislatura, si este lunes -como los últimos movimientos de Carles Puigdemont parecen indicar y si no hubiera cambios de última hora- Quim Torra es investido nuevo president de la Generalitat. Además, en el hipotético caso de que esta investidura no saliera adelante y ello condujera a la repetición de elecciones en Cataluña, y por tanto, a la continuidad del artículo 155, el PNV tampoco tiene fijada, como antaño, una posición limitante -admiten a elEconomista-, abundando en que, de llegar a ese punto, "se irán tomando decisiones según vayan sucediendo las cosas, por lo que no adelantan escenarios".

Dudas con esta investidura

Por eso, el Gobierno de Rajoy persiste en el objetivo de alcanzar los 20 millones de personas empleadas para 2020, y los últimos datos de empleo les dan esperanzas para ello. De hecho, Rajoy dijo este viernes desde Cádiz que espera que se abra una "nueva etapa" en Cataluña, con un Gobierno para todos los catalanes.

Así pues, a 11 días de la votación de las enmiendas parciales, el Gobierno vuelve a llamar la atención en la aprobación de las Cuentas Públicas, intentando desligar la elección del candidato propuesto por el fugado Carles Puigdemont, de quien se limitan a pedir que sea un candidato viable y actúe dentro de la ley, "si es investido". Porque en efecto, Moncloa tiene sus dudas al respecto y el viernes lo verbalizó hasta en cuatro ocasiones. Teniendo en cuenta el comportamiento del expresident y su trayectoria, desde el Palacio de Gobierno no se descartan sorpresas, e incluso que la investidura recaiga finalmente sobre un candidato diferente a Quim Torra, o que la CUP -que este domingo fijará su voto- decida tumbar a Torra en la segunda votación del lunes.

Mientras, entre el respeto declarado a la ley y el deseo de que el 155 se desactive lo más rápidamente posible en Cataluña, Moncloa aspira a que el próximo inquilino de la Generalitat cosa las heridas entre los catalanes, y si procura el bienestar de los mismos, encontrará el apoyo del Gobierno.

De lo contrario, si en Cataluña se repite una situación similar como la anterior, y se reitera el incumplimiento de la ley, el Ejecutivo "no dudará" en volver a aplicar el polémico artículo de la Constitución. Lo que este viernes quedó bien claro tras el Consejo de Ministros, es que si bien el 155 decaerá automáticamente una vez que se constituya el Govern, sin embargo, se conservará el control que Hacienda viene ejerciendo desde 2015 y que tiene que ver con el Fondo de Liquidez Autonómica.

En la misma línea del pasado miércoles, Albert Rivera insistió el viernes en que se puede aplicar el artículo 155 de la Constitución al nuevo Gobierno que se forme en Cataluña en el caso de que "no haya una declaración explícita, nítida y clara de fin del proceso separatista".

