El camino más rápido hacia la próxima crisis en Europa pasa por Italia

La crisis que hemos pasado ha durado mucho más ( todavía no está superada ) porque no tenemos divisa que devaluar y los países acreedores quieren estar cada vez mejor aunque sea a costa de los que peor lo estén pasando . La entrada de España en el Eurotimo fue culpa de los políticos y no es algo que haya beneficiado la vida del ciudadano medio. Eurotimo fuera y Desunión Europea también..